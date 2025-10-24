監督会議を終え笑顔で握手を交わす阪神・藤川監督（左）とソフトバンク・小久保監督＝24日、みずほペイペイドームプロ野球のSMBC日本シリーズ2025は25日にみずほペイペイドームで開幕し、2年ぶりにセ・リーグを制した阪神と、パ・リーグ2連覇のソフトバンクの優勝チーム同士が顔を合わせる。24日は第1戦の予告先発が阪神の村上、ソフトバンクの有原と発表され、セ、パの最多勝同士の対決となった。両チームはみずほペイペイドー