秋風と共に駅伝シーズンがやってきた。１３日には大学３大駅伝初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が行われ、国学院大が２連覇を果たした。勝利の行方が二転三転したレースでは、注目校のキーマンが、鮮やかな走りっぷりを披露した。（編集委員近藤雄二）「慌てずに巻き返す」宣言前回箱根王者の青学大は、中盤まで予想外の不振に苦しんだ。その中で、気迫の走りでレースを締めたのが、黒田朝日（４年）だった。最終６区（１