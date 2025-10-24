高市早苗首相は２４日午後、衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。所信表明の全文を使って、高市政権が何を目指すのか探ってみた。（デジタル編集部）。所信表明の全文を「ワードクラウド」（文章データを視覚的に表現する手法で、頻出する単語ほど大きく表示される）で表したところ、次のようになった。単語の出現回数を調べてみると、上位に並んだのは「日本」「経済」「安全」「保障」で、ついで「国民」「皆様」