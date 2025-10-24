RAGEBLUEが、日本でも大人気の韓国即席麺「辛ラーメン」とコラボ♡2025年10月31日(金)より、全5型の限定アイテムをRAGEBLUE全店舗・and ST一部店舗・公式WEBストアand ST・ZOZOTOWNで発売します。購入者には数量限定で「辛ラーメン 袋麺」と「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」をプレゼント。秋冬らしい辛の文字やデザインが映えるユニセックスアイテムは見逃せません♪ 秋冬コーデにぴったりb