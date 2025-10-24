阪神は24日、榮枝裕貴（27）が「右尺骨骨折観血的手術」を無事に終え、大阪府内の病院を本日退院したことを発表した。榮枝は球団を通じ「日本シリーズを前にチームの力になれずに悔しい気持ちはあります。これからリハビリに励み、しっかりと来シーズンの準備をしたいと思います」とコメントした。榮枝は今季1軍で8試合に出場し打率.222（9打数2安打）、1打点の成績。ファームでは21試合の出場で打率.333（66打数22安打）、2