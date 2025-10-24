◆SMBC日本シリーズ・ソフトバンク前日練習（24日、みずほペイペイドーム）25日に開幕する阪神との日本シリーズに向けて、ソフトバンクは本拠地で前日練習を行った。小久保裕紀監督は記者会見に出席。「月曜日まで（クライマックスシリーズで）し烈な戦いをしていたので、なんかその勢いのままいけそうな感じで比較的落ち着いていますね」と心境を明かした。昨年は2連勝からの4連敗でDeNAに敗退。5年ぶりの日本一に向けて