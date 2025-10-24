東京地検は23日、フリーマーケットアプリ大手メルカリの関係者をX（旧ツイッター）上で侮辱したなどとして、侮辱罪で、著名個人投資家で会社役員の田端信太郎氏（49）を在宅起訴した。田端氏は2024年11月～12月ごろ、メルカリの社員女性に対し「無能」とXに投稿するなどして侮辱したとされる。女性は今年4月に麻布警察署に告訴状を提出、今年9月に「集英社オンライン」が書類送検したことを報じている。