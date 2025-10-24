長崎市で見つかった植物食恐竜「鎧竜」の歯の化石の研究成果が発表されました。 同じ時期に複数種の鎧竜が生息していた可能性がある、国内初の事例だということです。 （長崎市恐竜博物館 小平 将大 学芸員） 「今回見つかった2標本とあわせて、鎧竜の化石が3つみつかった」 長崎市と福井県立恐竜博物館の共同発掘調査で新たに発見されたのは、植物食恐竜「鎧竜」の上あごと、下あごの左側の歯の化石2点です。