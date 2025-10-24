地域住民への影響が問題となっている「特区民泊」をめぐり、大阪市は、来年５月３０日から新規申請の受け付けを停止する方向で検討に入りました。国家戦略特別区域法に基づく認定を受ける民泊＝「特区民泊」は、通常の民泊と異なり、年間の営業日数の制限などがありません。大阪市には全国にある特区民泊の９割以上が集中していますが、騒音やごみなど、地域住民への影響が問題となっています。こうした事態を受け、大阪市