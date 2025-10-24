女優の畑芽育（23）が24日、自身のインスタグラムを更新。親交のある女優・山田杏奈（24）との2ショット写真を披露した。畑はストーリーズで「ぽかぽかにて杏奈ちゃんのタレコミさせていただきましたー」と報告。山田にメンションをしながら「めちょかわ映画館に行きまーす」と伝えた。そして「あんちゃんへの愛が爆発しすぎてる写真」と、2人が頬を寄せる様子をアップ。これに山田は「めいちゃま本当にありがとう〜」と