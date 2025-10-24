ドジャースの佐々木朗希投手が、ワールドシリーズ第1戦を翌日に控え、会見で意気込みを語りました。佐々木投手は、今季レギュラーシーズン終盤に中継ぎで活躍すると、ポストシーズンでは守護神としてチームに大きく貢献しました。佐々木投手はこれまで長く先発投手として活躍。その慣れない状況でも適応できている理由について「中継ぎになってから最初の方は特にアドレナリンはすごく感じるんですけど、途中から、中継ぎへの慣れ