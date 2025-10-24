記者会見で撮影に応じる、「NTTデータライフデザイン」の浜口雅史社長（中央）ら＝24日午前、東京都千代田区NTTデータは24日、従業員の介護離職を防ぐための企業向けサービスを始めたと発表した。東京海上日動火災保険と共同で出資する新会社を通じ、全国に展開する。働きながら親の介護を担う従業員への対応に課題を抱える企業は多いとみており、2030年度には500社に提供し、年100億円の売上高を目指す。新会社は「NTTデータ