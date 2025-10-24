北朝鮮の金正恩総書記はロシアに派遣された兵士の功績を称える記念館の着工式に出席し、「血でもって結ばれる両国の偉大な象徴となる」とロシアとの結束を強調しました。北朝鮮の国営テレビによりますと、金総書記出席のもと、ロシアに派遣された兵士の功績を称える記念館の着工式が23日、首都・平壌で開かれました。金総書記は演説を行い、記念館について「血をもって結ばれ、日ごとに強化される両国関係の偉大な象徴となる」と述