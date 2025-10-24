お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が24日、都内で行われた「Amazonデバイス秋の新製品発表会」に出席した。暗闇でも鮮明な映像が撮れる監視カメラや声に反応して機器を動かす「Alexa（アレクサ）」などの最新機種を“先行体験リポーター”として操作。「実家が田舎の方なんですけど、農作物とかの関係で電灯があまりつけられないんですよね。ちょっとの光でカバーできるならめっちゃいいですね」と機能を絶賛した