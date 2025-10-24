タイガー・ウッズや松山英樹らが使用する最高グレードのシミュレーター機器を備えたインドアゴルフジム「ＴＧＸ」が大阪・中央区にオープンする。２０日にはプレオープンイベントが行われ、金田久美子や吉本ひかるらトーナメントプロが施設を体験。シミュレーターを使ったスペシャルマッチも行われ、賞金総額１００万円をかけた真剣勝負で来場者を盛り上げた。「ＴＧＸＯＳＡＫＡ」の幕開けを祝うにふさわしい熱戦となった。