阪神は２４日、栄枝裕貴捕手が「右尺骨骨折観血的手術」を無事に終え、大阪府内の病院を同日に退院したと発表した。大卒５年目の今季は８試合の出場。２５日からの日本シリーズもメンバー入りするとみられていたが、無念の離脱となった。以下、栄枝のコメント。「日本シリーズを前にチームの力になれずに悔しい気持ちはあります。これからリハビリに励み、しっかりと来シーズンの準備をしたいと思います」