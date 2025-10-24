愛知県稲沢市にある鮮魚店「魚福」は、地元で獲れた天然魚を驚きの安さで販売。焼きや煮付けもその場で対応する“やりすぎ大将”の店です。深夜1時から市場を歩き回り、納得のいく魚しか仕入れないこだわりと、人情あふれる接客で地域に愛されています。 ■秋の味覚・サンマが1本108円…地元に愛される鮮魚店 愛知県稲沢市に、地元の人たちに愛される鮮魚店「魚福」があります。 この日は、「生サバ」（840