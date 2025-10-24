ビール＆日本酒など【瀬戸の花嫁（Setonohanayome）】 白無垢姿の花嫁の秘めた思いを表現 白無垢姿の美しい花嫁の姿をイメージした、日本酒ベースのカクテル。中に沈めたチェリーは花嫁の秘めた思いを表現。ライチやゆずの香りをしのばせた上品な口当たりになっている。瀬戸内海の日本酒を使うのもいい。 レシピ 日本酒：30mlライチリキュール：10mlホワイトキ