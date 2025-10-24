□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に漢字を一つ入れて、４つの二字熟語を完成させてください。今回の問題はこちら！ まずはヒント無しで考えてみてください。分かった方は答え合わせをしてみましょう。 左のヒント不祥事で活動を自〇する。 右のヒント〇難の地に石碑が立っている。 答え 左の問題 正解は「粛」。上から時計回りに 粛清（しゅくせい） 自粛（じしゅく） 厳粛（げんしゅく）