日本時間１７時３０分に英製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30 予想46.5前回46.2（製造業PMI（購買担当者指数）) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30 予想50.7前回50.8（サービス業PMI（