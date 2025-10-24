独ＰＭＩ速報値は好結果、最終四半期を予想外の強さでスタート先行きには慎重さも ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30 結果49.6 予想49.5前回49.5（製造業PMI（購買担当者指数）) ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30 結果54.5 予想51.1前回51.5（非製造業PMI（購買担当者指数）) 発表元のHCOBは以下のように分析している。