通貨オプションボラティリティードル円１週間１０％台に上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.106.527.906.70 1MO8.976.097.407.10 3MO9.196.357.827.09 6MO9.326.718.257.40 9MO9.396.908.527.62 1YR9.417.058.707.77 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.488.717.49 1MO8.308.4