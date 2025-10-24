石川県出身のプロレスラー兼平大介選手（４１）が代表を務める石川プロレスの旗揚げ戦が、金沢市の金沢流通会館で開かれた。能登半島地震からの復興応援イベントとして入場無料で行われ、超満員となる約６００人が応援に駆けつけ、声援を送った。旗揚げ戦は１８日に行われ、同団体が経営するジムに入門し３月から練習している４０歳代の兄弟、和気洋輔・智也両選手のデビュー戦を始め、県出身の選手やダンプ松本選手らが出場し