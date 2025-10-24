女子500メートルで滑走する吉田雪乃。37秒50で優勝した＝長野市エムウェーブスピードスケートの全日本距離別選手権は24日、長野市エムウェーブで始まり、女子500mは22歳の吉田雪乃が37秒50の好記録で2年連続2度目の優勝を果たした。高木美帆が38秒01で2位、山田梨央（直富商事）が3位。男子500mは2022年北京五輪銅メダルの森重航が34秒57で4年ぶり2度目の頂点。倉坪克拓が2位に入り、新濱立也は5位だった。男子5000mは佐々木