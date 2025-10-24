東海学院大で学生らに講演する岐阜県警の三田豪士本部長＝24日午前、岐阜県各務原市警察の仕事を広く知ってもらおうと、岐阜県警の三田豪士本部長が24日、同県各務原市の東海学院大で学生ら約140人を前に講演した。「逮捕することが警察の仕事？」をテーマに、特殊詐欺や交通事故への対策など治安を守る警察の姿を、クイズを交えて紹介した。授業の一環。「なぜ逮捕しないのか」といったインターネット上で時折騒がれる話題に