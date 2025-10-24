◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)日本野球機構(NPB)は24日、翌25日に行われる日本シリーズ第1戦の予告先発を発表しました。初戦はソフトバンクの本拠地・みずほPayPayドームで開催。地の利を生かして幸先よくスタートしたいソフトバンクは、有原航平投手を起用しました。今季は26試合の先発登板で14勝をあげ、日本ハム・伊藤大海投手と並んで最多勝のタイトルを獲得。防御率3.03と安定し