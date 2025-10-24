阪神は２４日、栄枝裕貴捕手（２７）が「右尺骨骨折観血的手術」を終えて、大阪府内の病院を同日に退院したと発表した。栄枝は２１日のみやざきフェニックス・リーグのロッテ戦で右手首付近に死球を受け、負傷交代していた。大一番を前に痛恨の離脱となり「日本シリーズを前にチームの力になれずに悔しい気持ちはあります。これからリハビリに励み、しっかりと来シーズンの準備をしたいと思います」と球団を通してコメントし