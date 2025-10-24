ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月23日（木）に放送された同番組では、人気YouTuberのRIHOの“初出し情報”が明かされる場面があった。【写真】ぺえが語る“博多弁の男性”の魅力今回は10月23日が「津軽弁の日」ということにちなみ、MC陣の方言の話題に。稲田は大阪出身