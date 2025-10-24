B1西地区所属の佐賀バルーナーズは10月24日、チェイス・フィーラーのインジュアリーリスト（IL）末梢とともに、レイナルド・ガルシアが新たにILへ登録されたことを発表した。 アメリカ出身で現在33歳のフィーラーは、203センチ109キロのパワーフォワード。ヨーロッパのクラブでキャリアを積み、2021年に宇都宮ブレックスでBリーグデビューを果た