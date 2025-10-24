ハーマンインターナショナルは10月30日に、米カリフォルニア発のオーディオブランド「JBL」から、デジタルワイヤレスマイクが付属するパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」を発売する。価格はオープンで、「JBL」公式オンラインショップでの価格は5万6100円。●どこでもマイクパフォーマンスが楽しめる「JBL PartyBox On-The-Go 2」は、簡単に接続可能なデジタルワイヤレスマイク×2本が標準で付属し、どこでもマ