人気アイドルグループTimeleszの公式Instagramアカウントが更新され、新曲「レシピ」のMV撮影の裏側を公開した。Instagramで公開された動画では、幼稚園児とTimeleszメンバーが和気藹々とコミュニケーションをとる様子が映し出され、ファンからは「こんな先生が保育園にいたらやばすぎるーーー」「しょっぱなの原ちゃんの「こんにちわ〜」が可愛すぎるぅぅぅ」「原くん、完全に歌のおにいさんみたい」などの温かいコメントが