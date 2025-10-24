＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split tour＞が10月14日のZepp Fukuokaを皮切りに大阪、名古屋、仙台、横浜と全国5都市で開催となった。そのファイナルとなった10月21日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演のレポートをお届けしたい。ASIAN KUNG-FU GENERATIONとASHは＜FUJI ROCK FESTIVAL ’04＞への出演をきっかけに交流がスタート。翌2005年には、初の横浜アリーナ開催となった＜NANO-M