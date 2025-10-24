第86回（26日／GI、京都芝3000m）には、新潟記念2着のエネルジコ、神戸新聞杯勝ちのエリキング、ダービー最先着馬となるショウヘイなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「レッドバンデ」を取り上げる。 ■レッドバンデ 前走は馬場入場時に暴れて落馬とあわや放馬となりそうなところを、佐々木騎手が繋ぎとめて出走。イレ込みが激しくギリギリの状