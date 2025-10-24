10月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは257銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は80円安と売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ラン