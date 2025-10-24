【WWE】SMACK DOWN（10月17日・日本時間18日／カリフォルニア・サンノゼ）【映像】金髪美女レスラー、命知らずの“バク宙ダイブ”元体操選手という経歴を持つ金髪美女レスラーが衝撃の跳躍を見せた。コーナーを利用した命知らずのバク宙ダイブにファンが騒然としている。注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴を