阪神・栄枝裕貴捕手（27）が「右尺骨骨折観血的手術」を終え、大阪府内の病院を24日に退院した。球団が発表した。栄枝は日本シリーズに向けた調整の一環として出場した21日の宮崎フェニックスリーグでのロッテ戦で右手首に死球を受け、シリーズメンバーから外れていた。▼栄枝「日本シリーズを前にチームの力になれずに悔しい気持ちはあります。これからリハビリに励み、しっかりと来シーズンの準備をしたいと思います」