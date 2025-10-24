秋田県東成瀬村で4人がクマに相次いで襲われ、男性1人が死亡しました。【映像】ハンターがクマに発砲した瞬間消防によりますと、東成瀬村で午前11時10分ごろ、「クマに襲われている人がいる」「けが人が4人いるようだ」と近くに住む人から119番通報がありました。警察によりますと、男性1人が意識不明の状態で搬送され、その後、死亡が確認されました。また、男女3人がけがをしていて、重傷とみられます。村によりますと、