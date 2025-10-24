元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新。右足の指先の治療の為の入院から無事退院したことを報告しました。 【写真を見る】【 佐野慈紀 】退院を報告プロ野球ドラフト会議「ワシはね指名された後1週間くらい浮かれとったなあ」【 ピッカリ投法 】佐野さんは今回の手術について、「局所麻酔の上痛みもなく術後も何も問題なし」「当面は抜糸まで無理は出来ませんがとりあ