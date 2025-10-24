プロ野球の第2次戦力外通告は4日目となった24日、巨人は馬場皐輔投手（30）と育成の坂本勇人捕手（23）、鴨打瑛二投手（21）の3選手と、ヤクルトは北村拓己内野手（30）と来季契約を結ばないことを通達した。馬場は17年ドラフト1位で阪神に入団し、23年オフに現役ドラフトで巨人に加入。「現役続行したい。家族と話し合いながらですけど」と明かし、トライアウトも受験する予定。育成の坂本勇は20年育成ドラフト6位で入団。