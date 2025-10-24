高市総理大臣は、就任後初めての所信表明演説を行い、「日本列島を強く豊かにする」と強調しました。【映像】高市総理「日本列島を強く豊かに」発言の様子「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。そして、日本列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」（高市総理大臣）高市総理は冒頭「政権の基本方針と矛盾しない限り、政策提案をお受けし、柔