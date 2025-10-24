冬の訪れを感じさせる風、「木枯らし」。晩秋から初冬にかけて吹く、冷たくて強い北風のことです。かつては冬の始まりを告げる風物詩でしたが、近年の気象は変動が大きく、その訪れ方も変わってきています。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真を見る】過去、東京では11月に初雪・積雪や夏日がありました木枯らし1号とは？「木枯らし1号」とはそのシーズンで最初に吹く木枯らしのこと。その年の冬の始まりを知らせる風と