高市政権は、岸田政権から続いてきた成長と分配の好循環の実現を目指す「新しい資本主義」の看板を下ろす方針を固め、岸田元総理大臣に伝えたことがわかりました。【映像】城内日本成長戦略相と赤沢前経済再生相との会話「私はね、赤沢先生がしてこられたことをしっかり受け継いで、多少ブラッシュアップして成長」（城内日本成長戦略担当大臣）「いい所もあることはちょっと認めていただけると」（赤沢前経済再生担当大臣）「