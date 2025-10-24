高市総理大臣は、11月上旬にブラジルで開催される気候変動に関する国際会議・COP30に欠席する見通しであることがわかりました。【映像】COP29の様子気候変動対策を話し合う国連の会議・COP30は、11月6日からブラジルのアマゾン川下流の都市ベナンで首脳会議が行われる予定です。外務省幹部は、この会議について「国際協力の価値が揺らぐなか、気候変動で首脳が団結する姿勢を見せる会議」と位置付けていました。ただ、複数