なにわ男子の公式Instagramが更新された。投稿内容は、ハロウィンイベント「なにわHALLOWEEN 2025」の告知についてだ。投稿には「なにわHALLOWEEN 2025 今年もこの季節が… ▷▶なにわ男子×ハロウィン◀◁ 乞うご期待 #なにハロ2025」とあり、ファンから多数の期待コメントが寄せられている。特に昨年のテーマに関しても言及されており、この投稿に対して「今年もやってくれるの嬉しい〜」「めっちゃ