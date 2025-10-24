プロ野球・阪神は24日、榮枝裕貴選手が「右尺骨骨折観血的手術」を終えたことを発表しました。榮枝選手は5年目を迎えた27歳のキャッチャー。今季は8試合に出場し打率.222をマークしました。チームは史上最速のリーグ制覇、CSも無傷で突破し、25日から行われる日本シリーズに進出。榮枝選手もフェニックスリーグで実戦を重ねていました。しかし21日の試合では第1打席にタイムリーを記録するも、第2打席で死球を浴び途中交代。以降は