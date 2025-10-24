【モデルプレス＝2025/10/24】なにわ男子の長尾謙杜が24日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。幼少期、同じ演技教室に通っていた女優を明かした。【写真】 長尾謙杜と同じ演技教室だった人気女優◆長尾謙杜、同じ演技教室に通っていた人気女優この日、長尾はレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。「小さい頃か