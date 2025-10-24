フランスの高速道路で、電気自動車が走行しながら充電できるシステムの世界初の実証実験が始まりました。【映像】ワイヤレス充電システムの実証実験の様子電気自動車が走行しながら充電できるシステムが整備されている実際の高速道路を使って、世界初の実証実験が行われています。車線の1本に1.5kmにわたって送電コイルが埋め込まれています。受電コイルを搭載した電気自動車が上を走行することで、「電磁誘導」による電流が