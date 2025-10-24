スピードスケート女子の吉田雪乃（寿広）が?大先輩?との直接対決を制した。全日本距離別選手権初日（２４日、長野・エムウェーブ）の５００メートルでは、２０２２年北京五輪で金を含む４個のメダルを手にした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）と同組で激突。「自分のタイミングで出ることを頭に入れていた」と序盤から軽やかな滑りを披露し、３７秒５０で２連覇を達成した。高木との対戦については「ここが一番合わせている