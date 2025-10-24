大分県豊後大野市で今年6月、大型トラックがセンターラインを越えて軽乗用車に衝突して女性1人が死亡した事故で、大分地裁は24日、運転していた88歳の男に有罪判決を言い渡しました。 【画像をみる】衝突・炎上した大型トラックと軽乗用車、事故現場のトンネル内 過失運転致死の罪で有罪判決を受けたのは、佐伯市宇目の農林業、黒木初行被告（88）です。 この事故は今年6月、豊後大野市三重町の国道326号にある内山トンネ