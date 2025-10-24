タレントで元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈さん（42）が2025年10月23日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー男子日本代表の本並健治さん（61）との結婚前の2ショットを披露した。「夫婦になって5年。6年目突入〜」丸山さんは、「夫婦になって5年。6年目突入〜」と切り出し、本並さんと顔を寄せ合う2ショットを4枚投稿。丸山さんは、「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もするけど最近よ